Обстрел Бахмута во время российского "перемирия" и обмен пленными: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости
- На Таврическом направлении такого понятия как "глубокий тыл" у врага уже фактически не существует. В настоящее время ВСУ контролируют все попытки оккупантов построить эффективную оборону.
- Оккупанты предприняли очередную попытку штурма позиций ВСУ под Бахмутом. Украинские бойцы отбили атаку и ликвидировали российского командира.
- В субботу, 7 января, украинские военные нанесли удачный удар по оккупантам и складам боеприпасов. При этом россияне продолжили обстрелы во время "рождественского перемирия".
- Новое обострение боевых действий предположительно состоится в феврале 2023 года.
- РФ намерена для очередного наступления на Украину бросить на фронт сотни тысяч мобилизованных, но не сможет добиться успеха из-за устойчивости обороны ВСУ и благодаря наращиванию поставок вооружения от Запада. Силы обороны Украины смогут перейти в масштабное контрнаступление к началу лета.
- На Донбассе украинские военные сдерживают вражеские штурмы, а российские оккупанты усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре. В районе Сватово - Кременная продолжаются бои.
- Украинские военные продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. Наши воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.
- Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".
- Российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перебрасывают силы из Бахмутского направления.
- Россия, несмотря на дефицит ракет, готовится к новым массированным обстрелам Украины. Враг может нанести удар в холодную погоду, чтобы оставить украинцев без света.
- Российские оккупанты могут начать новое наступление на Запорожскую область. В то же время, они будут направлять свои усилия на сдерживание наступления украинских защитников на Харьковском направлении.
- В Донбассе ситуация сложная. Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.
- Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области "прилетело" по общежитию, где базировались мобилизованные россияне. Есть информация о 14 ликвидированных кафиров.
- Украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо.
- Белорусские и российские военные проведут совместные авиаобучения для подготовки соответствующих подразделений, которые продлятся с 16 января по 1 февраля.
Войска РФ ударили по Бахмуту во время "перемирия": двое погибших и 13 раненых
Российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.
По данным правоохранителей, оккупанты совершили очередные обстрелы из артиллерии.
"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.
Петросян, Киркоров, Михалков и другие. Украина ввела санкции против российских артистов
В субботу, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов.
В ОП отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда россиян на 10 лет.
Украина вернула домой 50 военных, среди которых защитники Мариуполя и Бахмута
В воскресенье, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 наших защитников.
Среди освобожденных из плена - военные ВСУ и терробороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы, Военно-морской сил и Сил спецопераций.
Военная помощь Украине от стран-партнеров
- Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard немецкого производства. После того, как Берлин получит замену им техники из Южной Кореи и США.
- США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины. В него, вероятно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
- Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.
- Греция, по словам главы Минобороны, готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины, поскольку с начала войны заняла "четкую позицию по помощи украинскому народу".
- Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он находится на стадии обсуждения, в том числе с Францией, по поводу отправки систем ПВО совместного производства.
- Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки Вооруженных сил Украины в будущем.