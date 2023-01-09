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Обстрел Бахмута во время российского "перемирия" и обмен пленными: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения. Также 8 января состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 наших защитников.

Более детально о том, что произошло за выходные, 7-8 января, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ ударили по Бахмуту во время "перемирия": двое погибших и 13 раненых

Российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

По данным правоохранителей, оккупанты совершили очередные обстрелы из артиллерии.

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Петросян, Киркоров, Михалков и другие. Украина ввела санкции против российских артистов

В субботу, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов.

В ОП отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда россиян на 10 лет.

Украина вернула домой 50 военных, среди которых защитники Мариуполя и Бахмута

В воскресенье, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 наших защитников.

Среди освобожденных из плена - военные ВСУ и терробороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы, Военно-морской сил и Сил спецопераций.

Военная помощь Украине от стран-партнеров

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