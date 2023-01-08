В Германии не исключают передачу Украине танков Leopard 2 в будущем
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BILD.
"Будут приняты дальнейшие решения. Нет, конечно, не исключено", - сказал Хабекь в эфире немецкого телеканала ARD, отвечая на вопрос о танках Leopard для Украины.
Отмечено, что комментарии министра появились через два дня после того, как Германия заявила, что хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Это решение Хабек назвал правильным и давно назревшим.
"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться до тех пор, пока война будет динамично развиваться", - добавил он.
Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году.
Позже в Германии заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО.
Также ранее мы писали, что в Бундестаге критикуют Шольца за позицию передачи танков Leopard 2 Украине.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов резко прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине танков Leopard 2.
В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Рано или поздно Германия передаст Украине боевые танки Leopard 2.
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