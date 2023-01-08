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Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО

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Рим, Воскресенье 08 января 2023 12:03
Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО Фото: Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Он находится на стадии обсуждения, в том числе с Францией, по поводу отправки систем ПВО совместного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем" , - сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста, просили ли США Италию ускорить темпы поставки оружия в Украину, Таяни ответил: "Мы - важный партнер, но об оружии речь не шла".

Напомним, недавно СМИ писали о том, что США якобы просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины и в него, возможно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Добавим, еще в октябре президент Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

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