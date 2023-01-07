Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины

В рамках "кольцевого обмена" техникой Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы та, в свою очередь, передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Как сообщает издание, такое же количество бронетранспортеров Marder Берлин обязался поставить до конца марта Украине. При этом недавно министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт категорически исключала передачу БМП из запасов Бундесвера, ссылаясь на то, что они нужны самой Германии.

Отмечено также, что согласно контракту, оружейный концерн Rheinmetall должен отправить БМП Marder в Грецию, а не в Украину. Поэтому возникает вопрос, сможет ли Германия организовать поставки машин двум странам сразу.

Впрочем, Афины заявили, что готовы подождать со снабжением немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву. Как пояснил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, в рамках "кольцевого обмена" техникой с Германией Греция передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта - 20 вместо 14.

В настоящее время Греция, по словам главы Минобороны, может отказаться от немецких БМП в пользу Украины, поскольку с начала войны Греция заняла "четкую позицию по поводу помощи украинскому народу".