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Взрывы в Мелитополе: после "прилетов" сдетонировал склад БК оккупантов

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Мелитополь, Воскресенье 08 января 2023 08:37
Взрывы в Мелитополе: после "прилетов" сдетонировал склад БК оккупантов Фото: в Мелитополе взорвался склад боеприпасов российских оккупантов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прогремела серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу", - пишет градоначальник.

Он добавил, что грохот продолжался несколько часов. При этом Федоров призвал дождаться подробностей от Сил обороны Украины.

Как отмечает местное издание "РИА Мелитополь", звуки взрывов особенно громко могли слышать жители Нового Мелитополя.

Сам завод "Гидромаш" российские захватчики превратили в свою военную базу.

"На самом заводе хранился склад БК. После взрывов еще около часа детонировали снаряды", - говорится в публикации.

На утро жители Мелитополя видели дым над заводом. Также стало известно, что из-за взрывной волны в домах рядом с предприятием вылетели стекла. Никто из мирных граждан не пострадал.

После взрывов на складе БК интервенты в спешном порядке стали выгонять из предприятия свое вооружение, а по городу "началось активное передвижение" оккупантов.

В сети было опубликовано фото и видео о мощных взрывах в ночь на 8 января во временно захваченном врагом Мелитополе.

Напомним, перед этим в Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества, а прогремел он в районе железнодорожного вокзала.

Также РБК-Украина писало, что россияне в оккупированном Мелитополе начали переодеваться в гражданское, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

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