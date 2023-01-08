Оккупанты "проседают" под Кременной, поэтому перекидывают силы из-под Бахмута, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне понимают, что не выдержат давления ВСУ в районе Кременной, поэтому перебрасывают часть войск из-под Бахмута.

"Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает... Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам", - сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что из-за морозной погоды ожидается увеличение интенсивности боевых действий в Луганской области.

"Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - объяснил он.