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Оккупанты "проседают" под Кременной, поэтому перекидывают силы из-под Бахмута, - Гайдай

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Кременная, Воскресенье 08 января 2023 10:16
Оккупанты "проседают" под Кременной, поэтому перекидывают силы из-под Бахмута, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне понимают, что не выдержат давления ВСУ в районе Кременной, поэтому перебрасывают часть войск из-под Бахмута.

"Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает... Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам", - сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что из-за морозной погоды ожидается увеличение интенсивности боевых действий в Луганской области.

"Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - объяснил он.

Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.

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