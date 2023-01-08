Оккупанты "проседают" под Кременной, поэтому перекидывают силы из-под Бахмута, - Гайдай
Российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, россияне понимают, что не выдержат давления ВСУ в районе Кременной, поэтому перебрасывают часть войск из-под Бахмута.
"Туда россияне перекинули несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает... Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам", - сказал глава ОВА.
Гайдай отметил, что из-за морозной погоды ожидается увеличение интенсивности боевых действий в Луганской области.
"Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - объяснил он.
Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.
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