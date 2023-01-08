ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев

На Донбассе украинские военные сдерживают вражеские штурмы, а российские оккупанты усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, и пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре. В районе Сватово - Кременная продолжаются бои.

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Российские и украинские войска 7 января продолжили наступательные действия в районе Сватово. В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты северо-западнее Сватово на Купянском направлении пытаются улучшить свои тактические позиции и что украинские войска отразили атаку в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово). В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ пытались контратаковать в направлении Синьковки (45 км к северо-западу от Сватово). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ пытались продвинуться на Стельмаховку и Новоселовское (13 км к северо-западу от Сватово).

Украинский Центр национального сопротивления информировал, что в Сватово прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить варианты потенциального взрыва плотины близлежащего водохранилища, чтобы замедлить продвижение ВСУ в районе Сватово. На кадрах, опубликованных российским СМИ "РИА Новости", видна боевая бронированная машина БМПТ в районе Сватово, за которой стоят военнослужащие с нашивками 3-го армейского корпуса.

7 января российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной. По данным Генштаба ВСУ, войска РФ пытались атаковать вблизи населенных пунктов Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Диброва (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровка (10 км к югу от Кременной). Российский военный блогер рассказал, что войска РФ атакуют в направлении Макеевки, а Макеевка и окрестности представляют собой "серую зону".

Ситуация на Донбассе

Подтверждено незначительное наступление российских войск в Соледаре, но украинские силы сохраняют контроль над населенным пунктом по состоянию на 7 января. На кадрах с геолокацией видно наемника группы "Вагнера" на заводе "Артемсоль" в центре Соледара. Российские "военкоры" также широко утверждали, что силы "вагнеровцев" ведут бои вокруг Соледара на улицах в Подгородном, Красной Горе, Краснополье, Благодатном, Раздолевке и Веселом и что боевики группы "Вагнера" полностью взяли Подгородное под свой контроль. При этом ISW не наблюдала визуальных подтверждений этих заявлений, кроме видеозаписей последствий городских боев и боев в жилых домах в Соледаре в течение 6 и 7 января, отмечают аналитики.

Украинский военный корреспондент опубликовал свою геолокационную фотографию перед Соледарской соляной шахтой на северо-западе Соледара, на которой видно, что ВСУ удерживают северо-западную часть поселка и что указывает на опровержение сообщений о российских атаках на эту часть шахты. Пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления РФ о выводе украинских войск из Соледара, а Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают отражать российские атаки на населенный пункт.

Кроме того, 7 января войска РФ продолжали наземные атаки к югу от Бахмута. Геолокационные кадры подтверждают, что силы группы "Вагнера" продвинулись в Клещиевку (6 км к юго-западу от Бахмута). В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки россиян южнее Бахмута в районе Озаряновки и Клещиевки. Российские "военкоры" также обсуждали боевые действия южнее Бахмута в районе Опытного. На кадрах с беспилотника, размещенных 7 января, видны трупы бойцов группы "Вагнера", разбросанных возле Бахмута, что указывает на то, что боевые действия в этом районе по-прежнему ведутся с большим истощением.

Российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка 7 января. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска отразили атаки войск РФ в районе Первомайского на северо-западной окраине Донецка, а также в районе Марьинки и Победы на юго-западной окраине. Российский блогер сообщил, что войска РФ пытаются обойти Авдеевку (к северу от Донецка) с позиций севернее, и что следующее решающее наступление на этом участке будет на Первомайском. В Минобороны РФ заявило, что ВСУ провели безуспешные штурмы северо-западнее Донецка в направлении Красногоровки и Георгиевки.

На кадрах из соцсетей видны российские наступательные операции в Марьинке, где блогер утверждал, что войска РФ пытаются обойти украинские укрепления с юга. Российские силы не проводили никаких подтвержденных или предполагаемых наземных атак в западной части Донецкой области и продолжали вести обычный огонь вдоль линии соприкосновения в западной части Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские силы продолжали обычный огонь с закрытых позиций к западу от Гуляйполя и вдоль западного берега Днепра в Днепропетровской и Херсонской областях 7 января, несмотря на объявленное РФ "прекращение огня". Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удар по городам Херсон и Никополь Днепропетровской области. Мэр Каменского Днепропетровской области Андрей Белоусов сообщил, что ПВО сбила российский беспилотник недалеко от населенного пункта. В Минобороны РФ, вероятно, пытались упреждать критику в отношении того, что Россия продолжала огонь с закрытых позиций в период "прекращения огня", заявив, что российские силы якобы открыли ответный огонь в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях для подавления ударов артиллерии ВСУ по российским позициям на юге Украина.

Российские силы продолжают усилия по установлению дальнейшего контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) по состоянию на 7 января. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска заставили около 3 тысяч сотрудников ЗАЭС получить российские паспорта. Российские "власти", вероятно, вынудили многих украинских сотрудников ЗАЭС получить паспорта РФ, чтобы поддержать продолжающиеся усилия по принуждению сотрудников к подписанию трудовых договоров с российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом". Энергоатом сообщил, что только 100 из 6700 оставшихся украинских рабочих на станции подписали контракты с "Росатомом" по состоянию на 28 октября 2022 года.

Российские источники утверждают, что российские ПВО сбили украинский беспилотник в районе оккупированного Севастополя в ночь с 6 на 7 января.