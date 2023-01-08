Когда и на каких направлениях россияне могут начать новое наступление: ответ разведки

Российские оккупанты могут начать новое наступление на Запорожскую область. В то же время, они будут направлять свои усилия на сдерживание наступления украинских защитников на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Corriere della Sera .

По его словам, в настоящее время фиксируется усиление давления в Донецкой области. Так, еще с февраля одной из целей РФ была полная оккупация этого региона вместе с Луганской областью, однако захватчикам это не удалось.

"Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на Харьковском направлении будут пытаться остановить наше контрнаступление. И будут удерживать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что разведка не располагает доказательствами создания штурмовой группы в Беларуси и не фиксирует перемещения войск.

По мнению Скибицкого, Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет достаточно войск для нового наступления с севера.

"Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности", - добавил представитель ГУР.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия может использовать Беларусь для нового нападения на Украину, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.

Тем временем командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк подчеркивал, что на данный момент нет непосредственной угрозы повторного вторжения врага со стороны Беларуси.

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