Арестович дал прогноз о мощном контрнаступлении ВСУ
РФ намерена для очередного наступления на Украину бросить на фронт сотни тысяч мобилизованных, но не сможет достичь успеха из-за стойкости обороны ВСУ и благодаря наращиванию поставок вооружения от Запада. Силы обороны Украины смогут перейти в масштабное контрнаступление до начала лета.
Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире "Фейгина Live".
Арестович обратил внимание, что страна-агрессор скоро может столкнуться с острым дефицитом снарядов, таким образом будет не в состоянии устраивать "огненный вал" при своих атаках, как это было, в частности, при захвате оккупантами Северодонецка и Лисичанска.
"Теперь они берут пехотой... И мы понимаем, какие перспективы наступления, в котором 200 тысяч солдат, пусть 300 тысяч, пусть даже 500 тысяч ползут на хорошо окопавшегося или обороняющегося противника, насыщенного современным западным оружием. Это приговор путинским военным планам и Путину как политической фигуре", - отметил он.
При этом советник ОП отметил, что определенное время военные ВСУ будут вынуждены снова сидеть в обороне, отражая вражеские навалы.
"Но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом", - говорит Арестович.
По его словам, сейчас фиксируется изменение характера поставок военной помощи для Украины со стороны стран Запада. В этом контексте Арестович упомянул крупный пакет помощи от США, который был выделен "исходя из особенностей боевых действий следующих несколько месяцев", а также помощь из разных стран Европы.
Ранее Алексей Арестович рассказал об основных усилиях российских оккупантов под Соледаром, и намерениях врага перерезать дорогу Соледар - Славянск. А также перед этим высказался о подготовке РФ к новому наступлению и мобилизации.
Напомним, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал оптимистичный прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.
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