ВСУ нанесли удары по оккупантам, а РФ продолжила обстрелы во время "перемирия", - Генштаб

Сегодня, 7 января, украинские военные нанесли удачный удар по оккупантам и складам боеприпасов. При этом россияне продолжили обстрелы во время "рождественского перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, в течение суток наша авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. При этом украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.

В то же время россияне продолжили сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Враг также пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

Ситуация по отдельным направлениям: