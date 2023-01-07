Польша рассматривает передачу Украине немецких танков Leopard, - WSJ

Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard немецкого производства. После того, как Берлин получит на замену им технику из Южной Кореи и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Польша в начале войны передала Украине более 240 модернизированных танков советского образца. В настоящее время Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства", - цитирует издание высокопоставленного польского дипломата.

При этом СМИ подтвердил эту информацию и чешский чиновник, тесно участвующий в помощи по доставке западного оружия в Украину.

"Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, чтобы это помогло Украине", - заявил чиновник.

Отмечено, что в настоящее время в Польше более 240 танков Leopard, которых достаточно для двух танковых бригад.

Однако, как пояснил директор Польского института международных дел Славомира Дебски, срок предоставления танков Украине будет зависеть от того, как быстро Польша получит новые танки из Южной Кореи и США.

Вместе с тем, указывается, что Берлин также должен одобрить это решение.

Напомним, ранее мы писали, что Финляндия также не исключает передачи Украине боевых танков Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Добавим, что Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard.

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