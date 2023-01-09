Обстріл Бахмута під час російського "перемир’я" та обмін полоненими: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вдарили по Бахмуту під час "перемир'я": двоє загиблих та 13 поранених

Російські війська 6 січня обстріляли Бахмут і район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

За даними правоохоронці, окупанти здійснили чергові обстріли з артилерії.

"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Петросян, Кіркоров, Михалков та інші. Україна ввела санкції проти російських артистів

У суботу, 7 січня, Україна офіційно запровадила нові санкції проти низки російських артистів.

В ОП зазначають, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян на 10 років.

Україна повернула додому 50 військових, серед яких оборонці Маріуполя та Бахмута

У неділю, 8 січня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, у ході якого додому повернулися 50 наших захисників.

Серед звільнених з полону - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій.

Військова допомога Україні від країн-партнерів