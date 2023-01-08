ВСУ нанесли успешные удары по россиянам и уничтожили вражеский cклад топлива, - Генштаб
Украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
По информации военного командования Украины, наша авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. При этом были сбиты три вражеских БПЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного - уточняется.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы и уничтожили склад топлива оккупантов.
В то же время россияне вели наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытались улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сейчас они сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют.
Ситуация по отдельным направлениям:
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной: подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелом врага находились районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял районы Першотравневого и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
- На Лиманском направлении обстрелы противника зафиксировали возле Макеевки, Невского, Кузьминого, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
- На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.
- На Херсонском направлении оккупанты не прекращают проводить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под огонь российских РСЗО попал Херсон.
Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказывала, что на Донбассе ситуация сложная, поскольку кафиры всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.
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