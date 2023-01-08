ВСУ нанесли успешные удары по россиянам и уничтожили вражеский cклад топлива, - Генштаб

Украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По информации военного командования Украины, наша авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. При этом были сбиты три вражеских БПЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного - уточняется.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы и уничтожили склад топлива оккупантов.

В то же время россияне вели наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытались улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сейчас они сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют.

Ситуация по отдельным направлениям: