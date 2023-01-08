Задействуют все полигоны: в Беларуси назвали сроки проведения авиаучений из РФ

Белорусские и российские военные проведут совместное авиаобучение для подготовки соответствующих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.

"Сегодня в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, во время учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. Сами же учения начнутся 16 января и продлятся по 1 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск . Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Напомним, кафиры блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории .

Также планируя массовую мобилизацию , российские кафиры заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность по обучению.

На днях мы писали, что российские кафиры из ППК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.

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