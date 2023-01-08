Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия, несмотря на дефицит ракет, готовится к новым массированным обстрелам Украины. Враг может нанести удар в холодную погоду, чтобы оставить украинцев без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Corriere della Sera.
Он отметил, что так называемое "рождественское перемирие" - это только пропаганда. В то же время разведка фиксирует подготовку к новым ударам.
"Да, конечно, ожидаем (новых ударов - ред.). Мы хорошо знаем, какие у них перемирие, так было в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин только пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом", - отметил он.
При этом Скибицкий подтвердил, что россияне испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет. Это подтверждается тем, что враг уменьшает количество выпущенных ракет в последние атаки.
"Да, перед Новым годом в налетах россияне применили всего 20 ракет. В октябре они выпускали по 70-80. Сейчас они также используют смесь ракет, которые запускают с воздуха и моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось только 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту бомбардировок", - сказал Скибицкий.
Разведчик подчеркнул, что россияне могут ударить по энергетике Украины в холодную погоду, чтобы оставить население без света и тепла.
"Но это все равно опасно, наверное, они все равно будут пытаться ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Ожидается снижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", - пояснил он.
Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к новым атакам. По ее словам, россияне не обстреливали Украину на Рождество не из-за "перемирия", а из-за необходимости в паузе.
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