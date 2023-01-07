ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глубокого тыла у РФ уже нет. Генерал рассказал о тактике ВСУ под Херсоном и Харьковом

Новина українською →
Украина, Суббота 07 января 2023 13:59
Глубокого тыла у РФ уже нет. Генерал рассказал о тактике ВСУ под Херсоном и Харьковом Фото: у РФ отсутствует глубокий тыл на Херсонском и Харьковском направлениях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На Таврическом направлении такого понятия, как "глубокий тыл" у врага уже фактически не существует. В настоящее время ВСУ контролируют все попытки оккупантов построить эффективную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, сейчас ВСУ контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

"Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", - добавил генерал.

Как сообщалось, российские войска около 40 раз за минувшие сутки открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.

Кроме того, Харьковская область за прошедшие сутки снова подверглась обстрелам. Враг ударил по приграничным, в результате чего повреждены дома и хозяйственные здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Херсон Херсонская область
NEWS
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет