Глубокого тыла у РФ уже нет. Генерал рассказал о тактике ВСУ под Херсоном и Харьковом

Фото: у РФ отсутствует глубокий тыл на Херсонском и Харьковском направлениях (GettyImages)

На Таврическом направлении такого понятия, как "глубокий тыл" у врага уже фактически не существует. В настоящее время ВСУ контролируют все попытки оккупантов построить эффективную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, сейчас ВСУ контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий. "Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", - добавил генерал.