Данилов предупредил о возможном обострении боевых действий: известно когда

Новое обострение боевых действий, вероятно, состоится в феврале 2023 года. На соответствующий сценарий указывают много маркеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова, показанное в эфире телемарафона.

"Мы можем сделать заключение, что входим в определенную фазу активизации", - отметил чиновник. Данилов подчеркнул, что у Кремля сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние. "Делаются определенные провокации на этот счет российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение", - добавил секретарь СНБО.