Данилов предупредил о возможном обострении боевых действий: известно когда
Новое обострение боевых действий, вероятно, состоится в феврале 2023 года. На соответствующий сценарий указывают много маркеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова, показанное в эфире телемарафона.
"Мы можем сделать заключение, что входим в определенную фазу активизации", - отметил чиновник.
Данилов подчеркнул, что у Кремля сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние.
"Делаются определенные провокации на этот счет российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, в Офисе президента сделали оптимистичный прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.
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