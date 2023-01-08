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"Макеевка 2.0": ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

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Рубежное, Воскресенье 08 января 2023 13:42
"Макеевка 2.0": ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном Фото: ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области "прилетело" по общежитию, где базировались мобилизованные россияне. Есть информация о 14 ликвидированных оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

"Рубежное или Макеевка 2.0. По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 ЧМОбиков оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь 1 января в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения.

Добавим, как сегодня пояснили в ГУР МО, удар по россиянам Макеевке был частью плана украинских сил, который должен помешать наступлению РФ.

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