"Макеевка 2.0": ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области "прилетело" по общежитию, где базировались мобилизованные россияне. Есть информация о 14 ликвидированных оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

"Рубежное или Макеевка 2.0. По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 ЧМОбиков оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь 1 января в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения.

Добавим, как сегодня пояснили в ГУР МО, удар по россиянам Макеевке был частью плана украинских сил, который должен помешать наступлению РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.