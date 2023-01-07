США и Италия обсуждают передачу Украине комплексов ПВО SAMP-T

США просят Италию ускорит следующий пакет военной помощи для Украины. В него, вероятно, могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что вопрос поставок ПВО помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили во время телефонного разговора.

Стоит отметить, Белый дом заявлял, что переговоры Салливана и Тало состоялись 5 января.

Представители двух стран среди прочего обговорили поставки вооружения для Украины. Речь шла о батарее комплексов SAMP-T. Пока Италия не утвердила шестой пакет военной помощи, но вскоре может это сделать.

Издание отмечает, что на вооружении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Однако работа по ее модернизации идет уже несколько месяцев.

Что известно о системах SAMP-T

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Это наземная система класса "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет до 80 км.

Ключевыми компонентами системы являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Этот ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. За десять секунд она может выпустить восемь ракет.

SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.