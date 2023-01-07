ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - министр

Новина українською →
Хельсинки, Суббота 07 января 2023 13:32
Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - министр Фото: Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нового министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не взорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

В то же время глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что его страна не будет разглашать подробности пакета по соображениям безопасности.

Напомним, 5 января новый министр обороны Финляндии Микко Савола принял присягу и вступил в должность. Он пообещал продолжать военную поддержку Украины.

Также в Финляндии заявили, что могут передать Украине танки Leopard2, если такое решение примут в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Военная помощь
NEWS
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет