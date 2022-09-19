Обстріл Оленівки та скандальні заяви румунського екс-міністра: новини за вихідні

Російські окупанти знову обстріляли колонію в Оленівці, є загиблий та четверо поранених. Тим часом румунський екс-міністр закордонних справ Андрей Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Польщі, Румунії та Угорщині.

Детальніше про те, що сталося протягом вихідних, 17-18 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни знову обстріляли Оленівку, звинувативши ЗСУ: є загиблий та поранені

Окупанти знову обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області та звинуватили у цьому ЗСУ. Внаслідок атаки загинув один український військовополонений, ще четверо отримали поранення. Українська сторона все ще не отримала імена постраждалих.

Окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом: є загиблі та поранені

Окупанти влаштували масований обстріл хворих та персоналу психіатричної лікарні під час евакуації у селі Стрілече Харківського району. Загинули 4 медпрацівника, 2 пацієнта були поранені.

Евакуювати вдалося лише 30 пацієнтів, всього ж у закладі їх більше 600.

Україна отримала ще 1,5 млрд доларів безповоротної допомоги від США

До державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку.

Кошти буде спрямовано на відшкодування витрат понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

Запорізьку АЕС знову підключили до української енергомережі, - МАГАТЕ

Запорізька АЕС знову почала отримувати електроенергію безпосередньо з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Всі шість реакторів ЗАЕС досі перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для гарантування основних функцій безпеки.

Румунський екс-міністр закликав розділити Україну

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Польщі, Румунії та Угорщині.

Посольство України в Румунії назвало такі заяви неприйнятними. Міністерство закордонних справ Румунії зазначило, що заклик екс-голови МЗС суперечить офіційній позиції країни та основним принципам міжнародного права.

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Марга має розуміти перспективу кримінальної відповідальності за заклики щодо посягання на цілісність та суверенітет іншої держави.

Мексика на Генасамблеї ООН запропонує 5-річний план досягнення миру в Україні, - CNN

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні щонайменше на 5 років. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що так звана "мирна ініціатива" вигідна лише Росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів.

У Бурині Сумської області сильні руйнування через негоду

Внаслідок негоди у Бурині фіксують сильні руйнування: зруйновано будинки та зірвано дахи. Також є пошкодження у домогосподарствах та повалені дерева. Близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку.

Через негоду загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, зокрема, травмована піврічна дитина.

Внаслідок пошкодження інфраструктури в Сумській області також затрималися два потяги.

На заході та півночі дощі, а в Карпатах з мокрим снігом

У понеділок, 18 вересня, на півночі та заході України дощитиме, при цьому в Карпатах очікується мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.