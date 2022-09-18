Негода у Сумській області: УЗ повідомила про затримку двох рейсів
Фото: УЗ повідомила про затримку двох рейсів через негоду у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 18 вересня, ввечері два потяги затримуються через пошкодження інфраструктури в Сумській області внаслідок урагану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .
За інформацією компанії, затримуються такі рейси:
- №780 Київ – Суми;
- №6305 Ворожба - Конотоп;
Також можливі затримки поїздів, які вирушать сьогодні:
- №805 Харків – Конотоп;
- №6306 Бахмач - Ворожба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у неділю, 18 вересня, внаслідок негоди у Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .