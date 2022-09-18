Негода у Сумській області: УЗ повідомила про затримку двох рейсів

Фото: УЗ повідомила про затримку двох рейсів через негоду у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)

У неділю, 18 вересня, ввечері два потяги затримуються через пошкодження інфраструктури в Сумській області внаслідок урагану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .