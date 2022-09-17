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Румунський екс-міністр закликав розділити Україну. У посольстві відповіли

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Субота 17 вересня 2022 22:43
Румунський екс-міністр закликав розділити Україну. У посольстві відповіли Фото: колишній голова МЗС Румунії Андрій Марга (mae.ro)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Польщі, Румунії та Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 та посольства України в Румунії.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною - Польщі, Румунії - Буковину, а Росії - Донбасом і Кримом. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - сказав Марга.

На його думку, вирішення питання закінчення повномасштабної війни в Україні потрібно шукати у діалозі з США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

Посольство України в Румунії назвало такі заяви неприйнятними.

"Шкодуємо, що колишній міністр Андрей Марга європейської і демократичної держави виступає з заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів", - сказано у повідомленні.

Також посольство зазначає, що забезпечення повної поваги до цих принципів - основа безпеки та стабільності на континенті.

Зазначимо, що Марга обіймав посаду міністр закордонних справ Румунії в травні-серпні 2012 року, а з 1997 по 2000 роки був міністром освіти.

Повідомлялося, що він разом з дружиною був інформатором румунських спецслужб. Марга також є виликим прихильником президента РФ Володимира Путіна.

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