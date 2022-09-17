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У Зеленського відповіли на "мирну ініціативу" Мексики: це план Росії

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Київ, Субота 17 вересня 2022 15:55
У Зеленського відповіли на "мирну ініціативу" Мексики: це план Росії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Так звана "мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора вигідна лише Росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він розкритикував світових політиків, які використовують війну в Україні для власного піару. При цьому Подоляк жорстоко відреагував на ініціативу лідера Мексики створити "Комітет з діалогу та миру".

"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" - це план Росії", - заявив він.

Що пропонує президент Мексики

Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у всьому світі потрібно на п'ять років припини будь-які військові та торгові конфлікти. Зокрема, мексиканський лідер закликав припинити бойові дії в Україні на теперішній стадії та вважати це точкою відліку.

Крім того, у Мексиці пропонують створити так званий "Комітету з питань діалогу та миру" і хочуть оголосили цей план на Генасамблеї ООН.

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