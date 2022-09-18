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ЗСУ форсували Оскіл (відео)

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Харків, Неділя 18 вересня 2022 16:45
ЗСУ форсували Оскіл (відео) Фото: ЗСУ форсували Оскіл (facebookcom MinistryofDefence UA-6)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалося форсувати Оскіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники з початку вересня звільнили вже 3000 квадратних кілометрів територій і знаходяться поблизу від кордону з Росією.

У Росії підтвердили, що окупаційні війська залишають населені пункти в Харківській області.

Міноборони РФ опублікувало карту, згідно з якою лінія фронту тепер повинна проходити вздовж річки Оскіл і обмілілого Оскільського водосховища аж до українсько-російського кордону.

До цього Росія контролювала лише невелику частину області за річкою Оскіл.

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