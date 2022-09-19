Обстрел Еленовки и скандальные заявления румынского экс-министра: новости за выходные

Российские оккупанты снова обстреляли колонию в Еленовке, есть погибший и четверо раненых. Тем временем, румынский экс-министр иностранных дел Андрей Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.

Детальнее о случившемся в течение выходных, 17-18 сентября, - в материале РБК-Украина .

Россияне снова обстреляли Еленовку, обвинив ВСУ: есть погибший и раненые

Оккупанты снова обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области и обвинили в этом ВСУ. В результате атаки погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения. Украинская сторона все еще не получила имена пострадавших.

Оккупанты устроили обстрел во время эвакуации больницы под Харьковом: есть погибшие и раненые

Оккупанты устроили массированный обстрел больных и персонала психиатрической больницы во время эвакуации в селе Стрелече Харьковского района. Погибли 4 медработника, 2 пациента были ранены.

Эвакуировать удалось только 30 пациентов, всего же в заведении их более 600 человек.

Украина получила еще 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка.

Средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

Запорожскую АЭС снова подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Все шесть реакторов ЗАЭС все еще находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

Румынский экс-министр призвал разделить Украину

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.

Посольство Украины в Румынии назвало подобные заявления неприемлемыми. Министерство иностранных дел Румынии отметило, что призыв экс-главы МИД противоречит официальной позиции страны и основным принципам международного права.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Марга должна понимать перспективу уголовной ответственности за призывы относительно посягательства на целостность и суверенитет другого государства.

Мексика на Генассамблее ООН предложит 5-летний план достижения мира в Украине, - CNN

На Генассамблее ООН глава МИД Мексики Марсело Эбрард предложит план создания "Комитета по вопросам диалога и мира" для прекращения боевых действий в Украине минимум на 5 лет. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется, что "это положит начало прямым переговорам между лидерами Украины и России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что так называемая "мирная инициатива" выгодна только России, поскольку предоставляет ей время для восстановления резервов.

В Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды

В результате непогоды в Бурине фиксируют сильные обрушения: разрушены дома и сорваны крыши. Также есть повреждения в домохозяйствах и поваленные деревья. Около 10 тысяч человек остались без света и связи.

Из-за непогоды погиб один человек, еще восемь получили ранения, в том числе травмирован полугодовой ребенок.

В результате повреждения инфраструктуры в Сумской области также задержались два поезда.

На западе и севере дожди, а в Карпатах с мокрым снегом

В понедельник, 18 сентября, на севере и западе Украины будет дождь, при этом в Карпатах ожидается мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.