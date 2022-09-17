Україна отримала ще 1,5 млрд доларів безповоротної допомоги від США

До державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініфіну .

Кошти надані в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

За даними прес-служби, кошти буде спрямовано на відшкодування витрат понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

"Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", - зазначив Мміністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, перші 3 млрд доларів від США за проектом "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" були надані Україні на День незалежності 24 серпня.