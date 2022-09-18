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У Сватовому ЗСУ вдарили по автовокзалу, де жили окупанти

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Луганськ, Неділя 18 вересня 2022 11:56
У Сватовому ЗСУ вдарили по автовокзалу, де жили окупанти Фото: ЗСУ завдали удару по автовокзалу з окупантами у Сватовому (ілюстрація/t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…" - написав він.

У Сватовому ЗСУ вдарили по автовокзалу, де жили окупанти

Як повідомлялося, українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області. Також було атаковано три зенітні ракетні комплекси окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

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