У Сватовому ЗСУ вдарили по автовокзалу, де жили окупанти

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…" - написав він.

Як повідомлялося, українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області. Також було атаковано три зенітні ракетні комплекси окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

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