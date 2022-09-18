Сьогоднішній обстріл Оленівки: Україна досі не отримала імена постраждалих

Українська сторона все ще не отримала імена постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook .

"На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової (російська омбудсменка - ред.), так і за посередництвом ООН та МКЧХ", - написав він.

Лубінець зазначив, що він готовий особисто прибути в Оленівку для того, аби оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

Він додав, що мотиви обстрілів росіян йому невідомі.

"Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ", - написав він.

За його словами, обстріли мають такі наслідки:

відкладання візиту місії ООН з встановлення фактів в Оленівку через безпекові ризики, а можливо і повна заборона такого візиту з російської сторони;

причинення страждань родичам українських вополонених, які утримуються в колонії і не можуть отримати верифіковані дані про загиблих і поранених, що спричиняє соціальне незадоволення;

тиск на Україну задля отримання поступок у питаннях звільнення російських військових, які здійснювали воєнні злочини на нашій території та вирішення питання транзиту аміаку через Україну.

"Такі дії Російської Федерації лише упрозорюють для всього світу один простий факт - "Росія - держава-терорист". І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор. І задача демократичного світу це просто припинити. Раз і назавжди", - додав Лубінець.