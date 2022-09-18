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Сьогоднішній обстріл Оленівки: Україна досі не отримала імена постраждалих

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Неділя 18 вересня 2022 19:39
Сьогоднішній обстріл Оленівки: Україна досі не отримала імена постраждалих Фото: Україна досі не отримала дані про постраждалих внаслідок обстрілу колонії в Оленівці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська сторона все ще не отримала імена постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

"На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової (російська омбудсменка - ред.), так і за посередництвом ООН та МКЧХ", - написав він.

Лубінець зазначив, що він готовий особисто прибути в Оленівку для того, аби оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

Він додав, що мотиви обстрілів росіян йому невідомі.

"Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ", - написав він.

За його словами, обстріли мають такі наслідки:

  • відкладання візиту місії ООН з встановлення фактів в Оленівку через безпекові ризики, а можливо і повна заборона такого візиту з російської сторони;
  • причинення страждань родичам українських вополонених, які утримуються в колонії і не можуть отримати верифіковані дані про загиблих і поранених, що спричиняє соціальне незадоволення;
  • тиск на Україну задля отримання поступок у питаннях звільнення російських військових, які здійснювали воєнні злочини на нашій території та вирішення питання транзиту аміаку через Україну.

"Такі дії Російської Федерації лише упрозорюють для всього світу один простий факт - "Росія - держава-терорист". І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор. І задача демократичного світу це просто припинити. Раз і назавжди", - додав Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Оленівку та звинуватили у цьому ЗСУ, Внаслідок атаки загинув один український військовополонений, ще четверо отримали поранення.

Зазначимо, що 29 липня загарбники вбили в Оленівці близько 40 і поранили 130 українських полонених, щоб приховати знущання над ними.

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Донецька область Еленовка Дмитро Лубінець
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