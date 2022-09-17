Російські військові сьогодні обстріляли ТЕС в Слов'янську

Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Пожежу, що зайнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - розповів він.

Удар по ТЕЦ-5 у Харкові

Зазначимо, РФ не вперше б'є критично важливою інфраструктурою в Україні. Так, ввечері 11 вересня росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. В Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігалися масові проблеми з електропостачанням.

Удар по греблі у Кривому Розі

У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер".

Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити НС. На місці атаки спостерігався значний витік води. В місті виникли проблеми з водою.

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися. 112 будинків виявилися підтопленими, співробітники ДСНС врятували 11 людей.

Для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Наразі на всіх ділянках річки Інгулець рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня спостерігається на всій території.