Окупанти обстріляли звільнений Святогірськ: поранена дитина, одна людина загинула

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

Також минулої доби з Донецької області вдалося евакуювати ще 377 цивільних.

"Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів - шість - витримала Авдіївка. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 - житлові будинки", - пише поліція.

Під час обстрілу Донецької області росіяни завдавали ударів по житлових будинках, школах, коксохімічних заводах, пасіці.

Проти звільненого Святогірська окупанти застосували реактивну артилерію, внаслідок чого у місті поранення отримала дитина. Один цивільний загинув.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни зайшли до Святогірська ще 12 вересня. ЗСУ почали зачищати місто від російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.