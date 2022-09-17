Мексика на Генасамблеї ООН запропонує 5-річний план досягнення миру в Україні, - CNN

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN , що цитує мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років на користь миру між усіма націями.

"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.

За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.