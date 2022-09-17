Мексика на Генасамблеї ООН запропонує 5-річний план досягнення миру в Україні, - CNN
На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN, що цитує мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.
Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років на користь миру між усіма націями.
"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.
За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.
Окрім цього, президент Месики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Росія повинна показати прагнення для переговорів. Для цього Москва має визнати свій статус окупанта.
Згодом він наголосив, що нині не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
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