Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області: п'ятеро поранених, серед них дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка .

"5 поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - одна дитина", - написав він.

За його словами, місто в Краматорському районі, знаходиться доволі віддалено від лінії фронту, однак окупанти регулярно завдають по ньому ударів.

Кириленко закликав усіх цивільних евакуюватися з Донецької області, особливо родини з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю.