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Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії

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Мадрид, Субота 17 вересня 2022 14:29
Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії Фото: Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Іспанія відправила в Україну п'ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Фото: Іспанія відправила літак із військовою допомогою для України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Міноборони Іспанії офіційно повідомило, що "9 вересня 2022 року літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п'ятий рейс із зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази у Роті (Кадіс).

Загалом вантажі, транспортування яких було здійснено в ці дні, складають 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Також у відповідь на запит міністра оборони України Іспанія відправила вантажівку з медичними засобами та ще двадцять автомобілів зі спорядженням.

"Всі ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу", - зазначила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес під час празької зустрічі зі своїми європейськими колегами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але постачання можливе не раніше 2025 року.

Як повідомлялося, Німеччина відмовляється передати Україні танки Leopard II, оскільки нібито навчання українських військових займе тривалий час.

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