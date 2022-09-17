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Росія атакувала житлові будинки в Краматорську: щонайменше троє поранених (фото)

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Донбас, Субота 17 вересня 2022 12:46
Росія атакувала житлові будинки в Краматорську: щонайменше троє поранених (фото) Фото: наслідки обстрілу Краматорська 17 вересня
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області, троє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають", - написав він.

Як повідомлялось, Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції.

Нагадаємо, російські військові минулої доби обстріляли звільнений ЗСУ Святогірськ. Внаслідок удару загинула людина, а дитина дістала поранення.

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Краматорськ
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