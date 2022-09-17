Фото: ЗСУ знищили 180 росіян ударом по будівлі в окупованому Херсоні (Getty Images)

Українським військовим вдалося підтвердити знищення 180 росіян в Херсоні. Удар був завданий тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника", - йдеться у заяві. Військові заявили, що таким чином вдалося знищити понад 180 російських окупантів у Херсоні. За їх словами, підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.