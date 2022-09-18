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Росія атакувала житлові будинки під Нікополем, скинувши 60 снарядів: є загиблі та поранені

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Дніпро, Неділя 18 вересня 2022 17:15
Росія атакувала житлові будинки під Нікополем, скинувши 60 снарядів: є загиблі та поранені Фото: Росія атакувала житлові будинки під Нікополем, скинувши 60 снарядів (dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 18 вересня, російські окупанти атакували Нікопольський район. Дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - розповів він.

За його словами, росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.

"У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав Резніченко.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі 17 вересня неодноразово накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

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Дніпропетровська область
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