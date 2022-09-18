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Окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом: є загиблі та поранені

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Харків, Неділя 18 вересня 2022 11:39
Окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом: є загиблі та поранені Фото: окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти влаштували масований обстріл хворих та персоналу психіатричної лікарні під час евакуації в Харківському районі. Загинули 4 медпрацівника, 2 пацієнта були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені", - розповів він.

За словами очільника регіону, вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600.

Як повідомлялося, раніше російські військові розстріляли з танка 56 людей похилого віку в Кремінній Луганській області. Усі вони перебували у будинку для літніх людей.

Нагадаємо, 18 березня російські окупанти обстріляли з танка лікарню у Тростянці Сумської області.

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