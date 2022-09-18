Росіяни обстріляли Сумську область, постраждала ферма: є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине Білопільської громади зі ствольної артилерії. Загалом було 6 прильотів. З 17:45 до 18:00 окупанти продовжили обстріл села з міномету. Було 46 прильотів.

В результаті обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження.

Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Внаслідок обстрілу загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Було пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди.Також пошкоджені три колісних трактори та автомобіль ЗІЛ.