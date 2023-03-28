Германия передала Украине танки Leopard 2 и обстрел Славянска: новости за 27 марта

Война России против Украины: последние новости

Шольц подтвердил передачу Leopard 2

Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

"Мы осуществили поставки, как и было заявлено", - подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя информацию в СМИ о передаче танков Украине.

Следует отметить, что таким образом наша страна получила все танки Leopard 2, которые пообещала передать Германию.

Российские войска ударили по Славянску в Донецкой области

Оккупационные войска сегодня, 27 марта, обстреляли Славянск Донецкой области. Две ракеты попали по центру города.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил о 36 раненых и 2 погибших.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск. В этот раз глава государства побывал в Запорожской области.

"Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - отметил президент.

Зеленский пообщался с украинскими защитниками, защищающими Запорожскую область. Глава государства вручил награды защитникам.

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.

"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - говорится в материале.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

США не заметили намерений РФ применить ядерное оружие в Украине, - Белый дом

После заявления российского диктатора Владимира Путина, США не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия или намерения применить ядерное оружие в Украине.

"Мы не видели никаких перемещений тактического ядерного оружия или чего-то подобного после этого заявления, и мы, конечно, не видели никаких признаков того, что Путин принял какое-либо решение о применении оружия массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии, на территории Украины" , - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

Challenger 2 и не только. Резников показал новую технику подразделений десантников ВСУ

В понедельник, 27 марта, министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику от западных партнеров, уже находящуюся в подразделениях десантников ВСУ.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о британских Challenger 2, американских Stryker и Cougar, а также немецких Marder.

Зеленский обсудил защиту ДнепроГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ

В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на территории Днепровской гидроэлектростанции.

"Обсудили последствия российских ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции. Пообщались о предпринимаемых мерах для защиты ДнепроГЭС в случае последующих атак российского агрессора", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на Запорожской АЭС. Речь шла и о насильственной паспортизации украинских работников со стороны российских оккупационных сил, а также несоблюдении ими правил безопасности. .

В Китае отрицательно отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Пекин заявил, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", - сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло

В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

Как отметили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", Украина завершает тяжелый отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано.

"Сейчас ожидается похолодание, но после него отопления начнут постепенно отключать и в других областях", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Снег и гололедица. Погода в Киеве завтра резко ухудшится

Завтра, 28 марта, в Киеве ожидается ухудшение погоды. Ожидается дождь и мокрый снег с сильными порывами ветра и гололедицей.

"Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах ожидается гололед", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что дорожники Киева готовы к изменению погодных условий. "Киевавтодор" до начала осадков будет проводить гололедную обработку улиц.

"Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию", - добавили в администрации.