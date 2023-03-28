Німеччина передала Україні танки Leopard 2 та обстріл Слов’янська: новини за 27 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Шольц підтвердив передачу Leopard 2 Україні

Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

"Ми здійснили постачання, як і було заявлено", - наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи інформацію у ЗМІ про передачу танків Україні.

Варто зауважити, що таким чином наша країна отримала всі танки Leopard 2, які пообіцяла передати Німеччина.

Російські війська вдарили по Слов'янську у Донецькій області

Окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Дві ракети поцілили по центру міста.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про 36 поранених та 2 загиблих.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ. Цього разу глава держави побував у Запорізькій області.

"Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими", - зазначив президент.

Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які боронять Запорізьку область. Глава держави вручив нагороди захисникам.

Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні

Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

США не помітили намірів РФ застосувати ядерну зброю в Україні, - Білий дім

Після заяви російського диктатора Володимира Путіна США не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї або наміру застосувати ядерну зброю в Україні.

"Ми не бачили жодних переміщень тактичної ядерної зброї або чогось подібного після цієї заяви, і ми, звісно, не бачили жодних ознак того, що пан Путін ухвалив якесь рішення про застосування зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю, на території України", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі.

Challenger 2 і не тільки. Резніков показав нову техніку підрозділів десантників ЗСУ

В понеділок, 27 березня, міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку від західних партнерів, яка вже перебуває у підрозділах десантників ЗСУ.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про британські Challenger 2, американські Stryker та Cougar, а також німецькі Marder.

Зеленський обговорив захист ДніпроГЕС та ситуацію на Запорізькій АЕС із главою МАГАТЕ

У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на території Дніпровської гідроелектростанції.

"Обговорили наслідки російських ракетних ударів по Дніпровській гідроелектростанції. Поспілкувалися про заходи, що вживаються для захисту ДніпроГЕС у разі наступних атак російського агресора", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що вони детально розглянули ситуацію на Запорізькій АЕС. Мова йшла і про насильницьку паспортизацію українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки За словами президента України, без негайного виведення російських військ та персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу.

У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пекін заявив, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

Як зазначили в пресслужбі НАК "Нафтогаз України", Україна завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано.

"Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати й в інших областях", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Сніг та ожеледиця. Погода у Києві завтра різко погіршиться

Завтра, 28 березня у Києві очікується погіршення погоди. Очікуються дощ та мокрий сніг з сильними поривами вітру та ожеледицею.

"Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах очікується ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що дорожники Києва готові до зміни погодних умов. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.

"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - додали в адміністрації.