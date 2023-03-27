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В Луганской области пограничники "приземлили" вражеский БПЛА

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Понедельник 27 марта 2023 14:30
В Луганской области пограничники "приземлили" вражеский БПЛА Фото: в Луганской области пограничники "приземлили" вражеский БПЛА (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Луганского отряда сбили вражеский беспилотник. Теперь БПЛА будет работать на благо наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Еще один российский беспилотник "упал" на верный путь: пограничники Луганского отряда приземлили вражеского шпиона", - пишет пресс-служба.

Как отметили в Госпогранслужбе, дроном теперь будут пользоваться наши бойцы.

В Луганской области пограничники &quot;приземлили&quot; вражеский БПЛА

Фото: в Луганской области пограничники "приземлили" вражеский БПЛА (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние дни пограничники сбили 8 беспилотников российских оккупантов. Один из них был со слезоточивой гранатой К-51.

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