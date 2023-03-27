Били из минометов и артиллерии. Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую область

Российские войска сегодня, 27 марта, обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. Враг бил из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"По состоянию на 14:00 27 марта российские войска дважды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что с 11:00 до 11:10 зафиксировано 2 "прилета", вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Толстодубовое (Сумская область). Предварительно, без жертв и повреждений.

Кроме того, с 11:00 до 11:50 было зафиксировано 12 "прилетов". Вероятно, оккупанты били из миномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Черниговская область).

Информация о потерях или повреждении вследствие этого обстрела также не поступала.

Напомним, ранее мы писали об очередном обстреле россиянами приграничья Сумской области, было зафиксировано 68 "прилетов" из разных видов оружия.

Также военные фиксировали около 16 "прилетов" из миномета 120 мм по району населенного пункта Клюсы Черниговской области.

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