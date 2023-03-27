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США не заметили намерений РФ применить ядерное оружие в Украине, - Белый дом

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Понедельник 27 марта 2023 20:16
США не заметили намерений РФ применить ядерное оружие в Украине, - Белый дом Фото: координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После заявления российского диктатора Владимира Путина США не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия или намерения применить ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не видели никаких перемещений тактического ядерного оружия или чего-либо подобного после этого заявления, и мы, конечно, не видели никаких признаков того, что господин Путин принял какое-то решение о применении оружия массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии, на территории Украины", - сказал он.

Кирби добавил, что США продолжают следить за ситуацией по ядерному оружию очень внимательно.

"Мы продолжаем следить за этим очень, очень внимательно. И пока мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", - подчеркнул он.

Напомним, российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

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