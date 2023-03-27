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Снег и гололед. Погода в Киеве завтра резко ухудшится

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Киев, Понедельник 27 марта 2023 14:31
Снег и гололед. Погода в Киеве завтра резко ухудшится Фото: завтра в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 марта, в Киеве ожидается ухудшение погоды. Ожидается дождь и мокрый снег с сильными порывами ветра и гололедом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах ожидается гололед", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что дорожники Киева готовы к изменению погодных условий. "Киевавтодор" до начала осадков будет проводить противогололедную обработку улиц.

"Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию", - добавили в администрации.

Как сообщалось, во вторник, 28 марта, в Украине ожидается смена погоды, на более "зимнюю". Причем она будет настолько резкой, что, например, в Киеве еще ночью будет до +12, а уже днем - максимум до +3.

В частности, сегодняшний день будет самым теплым днем в ближайшей перспективе, потому что уже завтра ожидается существенное похолодание, которое первыми почувствуют жители западных регионов.

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