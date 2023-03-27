Снег и гололед. Погода в Киеве завтра резко ухудшится

Завтра, 28 марта, в Киеве ожидается ухудшение погоды. Ожидается дождь и мокрый снег с сильными порывами ветра и гололедом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах ожидается гололед", - говорится в сообщении. В КГГА добавили, что дорожники Киева готовы к изменению погодных условий. "Киевавтодор" до начала осадков будет проводить противогололедную обработку улиц. "Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию", - добавили в администрации.