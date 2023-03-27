Армия РФ потеряла более 3,5 тысяч танков во время войны против Украины

Во время войны против Украины российские захватчики потеряли более 3,5 тысяч танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Более 3500 танков потеряли российские захватчики во время войны против Украины. Таковы данные Генерального штаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое количество уничтоженных и утраченных боевых машин свидетельствует об их слабой технологичности и неудачной тактике применения.

В 2022 году Россия начала использовать танки разных модификаций, в частности - "Прорыв".

"15 из них захватили украинские военные и эти машины сейчас уничтожают бывших владельцев", - отметили в Минобороны.