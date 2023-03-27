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Армия РФ потеряла более 3,5 тысяч танков во время войны против Украины

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Понедельник 27 марта 2023 18:27
Армия РФ потеряла более 3,5 тысяч танков во время войны против Украины Фото: армия РФ потеряла более 3,5 тысяч танков во время войны против Украины (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Во время войны против Украины российские захватчики потеряли более 3,5 тысяч танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Более 3500 танков потеряли российские захватчики во время войны против Украины. Таковы данные Генерального штаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое количество уничтоженных и утраченных боевых машин свидетельствует об их слабой технологичности и неудачной тактике применения.

В 2022 году Россия начала использовать танки разных модификаций, в частности - "Прорыв".

"15 из них захватили украинские военные и эти машины сейчас уничтожают бывших владельцев", - отметили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по данным на утро воскресенья, 26 марта, украинские военные уничтожили 15 российских танков, 15 ББМ и два БПЛА.

Также ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин поделился планами по изготовлению более 1600 "новых" танков для армии РФ.

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