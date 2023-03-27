ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты прошедшие сутки били по жилым домам Купянска и района (фото)

Новина українською →
Харьков, Понедельник 27 марта 2023 09:27
Оккупанты прошедшие сутки били по жилым домам Купянска и района (фото) Фото: российские оккупанты постоянно били по Купянску и району Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты постоянно били по Купянску и району Харьковской области. При этом целью русской армии были жилые дома, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки", - рассказал он.

Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района.

"Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", - добавил Синегубов.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Под ударом оказались частный дом и многоэтажка, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ
ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет