Оккупанты прошедшие сутки били по жилым домам Купянска и района (фото)

За прошедшие сутки российские оккупанты постоянно били по Купянску и району Харьковской области. При этом целью русской армии были жилые дома, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

"В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки", - рассказал он.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Под ударом оказались частный дом и многоэтажка, обошлось без пострадавших.

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