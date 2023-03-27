В захваченных Мариуполе и Мелитополе с утра раздаются взрывы

В понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Взрывы в Мариуполе

Как написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывы в Мариуполе слышали жители Приморского района.

"Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв", - рассказал он.

Взрывы в Мелитополе

О взрывах и в оккупированном Мелитополе Запорожской области сообщил мэр Иван Федоров.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", - рассказал он в Telegram.

По данным Федорова, взрывы произошли на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

Затем мэр города добавил, что "пострадало" захваченное решистами здание, где размещались вражеские силовые структуры.