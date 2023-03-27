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В захваченных Мариуполе и Мелитополе с утра раздаются взрывы

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 08:39
В захваченных Мариуполе и Мелитополе с утра раздаются взрывы Фото: в захваченных Мариуполе и Мелитополе утром 27 марта раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрывы в Мариуполе

Как написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывы в Мариуполе слышали жители Приморского района.

"Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв", - рассказал он.

Взрывы в Мелитополе

О взрывах и в оккупированном Мелитополе Запорожской области сообщил мэр Иван Федоров.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", - рассказал он в Telegram.

По данным Федорова, взрывы произошли на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

В захваченных Мариуполе и Мелитополе с утра раздаются взрывы

Затем мэр города добавил, что "пострадало" захваченное решистами здание, где размещались вражеские силовые структуры.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мариуполе заметили переброску российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.

Кроме того, Россия для пополнения потерь в своих оккупационных силах в Украине отправила из Южной Осетии военнослужащих срочной службы, которых уговорила подписать контракты, во временно захваченный Мелитополь Запорожской области.

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