Challenger 2 и не только. Резников показал новую технику подразделений десантников ВСУ

В понедельник, 27 марта, министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику от западных партнеров, уже находящуюся в подразделениях десантников ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Украины.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о британских Challenger 2, американских Stryker и Cougar, а также немецких Marder.

Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Устойчивость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. Да, пройден большой путь. И многое еще впереди. Все наши города будут уволены и мы выйдем на границы, международно признанные в 1991 году. А эта новая техника составит хорошую компанию своим собратьям на поле боя.

Резников отметил, что преимущества этой техники вскоре благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.

Украина получила от Британии 14 танков Challenger 2, 40 БМП Marder и минимум 90 БТР Stryker.