Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро", - добавили в Spiegel.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.

Более подробно о Leopard 2 можете узнатьв материале РБК-Украина .

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