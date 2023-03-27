ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 21:11
Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине, - Spiegel Фото: Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - говорится в материале.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро", - добавили в Spiegel.

Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.

Более подробно о Leopard 2 можете узнатьв материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет